Новосибирские следователи поздравили ветерана Анатолия Безрукова со 102-летием

Сотрудники СК навестили 102-летнего фронтовика в Новосибирской области. Фото: СУ СК России по Новосибирской области

5 мая 2026 года ветерану Анатолию Безрукову исполнилось 102 года. Заместитель руководителя Куйбышевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СКР Сергей Михайлов приехал к нему в гости. Он поздравил фронтовика с днем рождения и очередной годовщиной Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жизнь Анатолия Степановича была трудной. В 1942 году он получил повестку и отправился на фронт. Ему тогда только исполнилось 18 лет. Солдат служил разведчиком в артиллерийском полку. Свою первую награду он получил в 1943 году после взятия Смоленска.

Позже Анатолий Безруков участвовал в освобождении Украины, Беларуси и Польши. Войну он закончил в Берлине и оставил свою подпись на стенах рейхстага. Чтобы найти свободное место, он забрался высоко и написал: «Новосибирск. Безруков».

Домой в Барабинск фронтовик вернулся в 1947 году. Он сразу устроился в железнодорожное депо и проработал там бригадиром 35 лет. В 2005 году ветеран представлял область на юбилейном параде в Москве.

Сотрудники следственного управления пожелали ему крепкого здоровья и мира.

