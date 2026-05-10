В Новосибирске 11 мая отменили речной маршрут до Тихих зорь

В Новосибирске 11 мая отменили ранний утренний рейс речного транспорта. Теплоход, который должен был отправиться в 6:00 от Речного вокзала до остановок Северо-Чемской и Тихие зори, на маршрут не выйдет. Это решение затронет и обратный путь судна до центра города. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Новосибирской области.
Причиной отмены стали технические работы на Новосибирской ГЭС. Специалисты планируют пропустить плавающую древесину через водосливную плотину станции.
Большое количество бревен и мусора в воде создает серьезную опасность для любого судна. Чтобы избежать аварий и поломок на реке Обь, движение пассажирского флота в эти часы решили ограничить.
