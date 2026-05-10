Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+17°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 5:09

В Новосибирске 11 мая отменили речной маршрут до Тихих зорь

Рейс теплохода от Речного вокзала отменили из-за пропуска древесины
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Утренний рейс речного транспорта в Новосибирске отменили 11 мая.

Утренний рейс речного транспорта в Новосибирске отменили 11 мая.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 11 мая отменили ранний утренний рейс речного транспорта. Теплоход, который должен был отправиться в 6:00 от Речного вокзала до остановок Северо-Чемской и Тихие зори, на маршрут не выйдет. Это решение затронет и обратный путь судна до центра города. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Новосибирской области.

Причиной отмены стали технические работы на Новосибирской ГЭС. Специалисты планируют пропустить плавающую древесину через водосливную плотину станции.

Большое количество бревен и мусора в воде создает серьезную опасность для любого судна. Чтобы избежать аварий и поломок на реке Обь, движение пассажирского флота в эти часы решили ограничить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX