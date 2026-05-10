Через Новосибирскую ГЭС 11 мая пропустят плавающую древесину

Новосибирская ГЭС планирует переброс древесины 11 мая. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

11 мая с 02:30 до 07:30 через водосливную плотину Новосибирской ГЭС будет осуществлен пропуск плавающей древесины, так называемого «топляка». Это может существенно повысить риск возникновения происшествий для маломерных судов, которые находятся ниже по течению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Всем судоводителям, особенно владельцам надувных лодок и гидроциклов, рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными в указанный период. Наиболее безопасным вариантом будет отказаться от выхода в плавание вниз по течению реки Обь.

В случае возникновения любой нештатной ситуации или необходимости экстренной помощи, все судоводители могут обратиться к спасателям по единому телефону экстренных служб «112» или по номеру «101».

