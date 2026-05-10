Культурные центры Новосибирска подготовили программы для «Ночи музеев»

Акция «Ночь музеев» пройдет в том числе на Михайловской набережной. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В субботу, 16 мая, в Новосибирске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В 2026 году организаторы выбрали тему «Родное», которую приурочили к Году единства народов России. Культурные центры города будут работать по особому графику, а некоторые площадки закроются только после полуночи. Об этом сообщили в региональном Минобразования.

Художественный музей на Красном проспекте будет принимать посетителей с 18:00 до 01:00. В программе заявлены выставки «Сны Сибири» и «Импрессионисты в Сибири», а также музыкальные выступления и студенческий показ мод. Краеведческий музей начнет работу в 16:00. В этот раз гостям впервые покажут чердак исторического здания. В парке «Россия – моя история» на специальном макете проведут реконструкцию Полтавской битвы.

Музей Солнца приглашает на экскурсии с 18:00 до 23:00. После этого времени посетители смогут посмотреть в телескоп вместе с профессиональным ученым. Музей ностальгии в Башне на Маркса представит экспозицию на пяти этажах. Там выставят предметы советской эпохи, которые можно будет потрогать и рассмотреть. Музей мировой погребальной культуры покажет уникальные экспонаты из разных стран, включая африканские маски и древнеегипетские саркофаги.

На Михайловской набережной выступят уличные театры и рок-музыканты. В полночь там начнутся ночные экскурсии.

