Спасатели в Новосибирске убрали опасно свисающий козырек подъезда

Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
В Новосибирске минувшей ночью спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на вызов в Ленинский район. На улице Выставочной возле дома номер 4 возникла опасная ситуация. Над входом в подъезд сильно наклонился и свисал тяжелый козырек. Конструкция могла упасть в любой момент и преграждала путь жильцам. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Прибывшие на место специалисты быстро оценили обстановку. Они решили разобрать аварийную часть здания, чтобы избежать несчастного случая. После завершения работ вход в жилой дом стал снова свободным и безопасным.
Уточняется, что случившееся обошлось без пострадавших.
