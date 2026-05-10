Спасатели в Новосибирске убрали опасно свисающий козырек подъезда

На улице Выставочной в Новосибирске демонтировали аварийный козырек. Фото: спасатели МАСС Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В Новосибирске минувшей ночью спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на вызов в Ленинский район. На улице Выставочной возле дома номер 4 возникла опасная ситуация. Над входом в подъезд сильно наклонился и свисал тяжелый козырек. Конструкция могла упасть в любой момент и преграждала путь жильцам. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Прибывшие на место специалисты быстро оценили обстановку. Они решили разобрать аварийную часть здания, чтобы избежать несчастного случая. После завершения работ вход в жилой дом стал снова свободным и безопасным.

Уточняется, что случившееся обошлось без пострадавших.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX