Три дня отдыха ожидают новосибирцев в июне в честь Дня России

Новосибирцы получат три выходных дня подряд в середине июня.

Новосибирцев, которые работают по стандартной пятидневной системе, в июне ожидают три выходных дня подряд. Это связано с празднованием Дня России, который выпадает на пятницу, 12 июня.

По данным производственного календаря, праздничная пятница объединится с календарными выходными — субботой и воскресеньем. Получается, что горожане смогут отдохнуть три дня подряд – с 12 по 14 июня.

Следующие длинные выходные в России запланированы только осенью, в ноябре. Они будут приурочены ко Дню народного единства.

