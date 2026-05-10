В Новосибирской области за год выявили 119 случаев детского туберкулеза

Заболеваемость туберкулезом среди детей выросла в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в 2025 году зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом среди детей. Диагноз поставили 119 несовершеннолетним, что на 74,8 процента больше, чем в прошлом году. Среди подростков от 15 до 17 лет число заболевших выросло на 57,2 процента и составило 33 человека. Несмотря на общий рост числа случаев, в регионе уже пять лет нет смертей от этой болезни среди детей. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.

Медики своевременно привили 95,5 процента новорожденных. Специалисты утвердили специальный порядок действий на случай, если родители отказываются от диагностики. Теперь ребенок не может посещать занятия в школе или детском саду без справки от фтизиатра. Это правило ввели, чтобы защитить других детей от возможного заражения.

Проверки Роспотребнадзора выявили нарушения в некоторых учебных заведениях. Иногда детей допускали к урокам без нужных медицинских заключений после пробы Манту или отказа от тестов. Также были случаи, когда сотрудники школ более года не проходили флюорографию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX