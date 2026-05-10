Почти в половине школ Новосибирской области нет медицинских кабинетов

Медицинские кабинеты работают в 516 школах Новосибирской области.

В Новосибирской области проверили работу медицинских кабинетов в образовательных организациях. Всего в регионе работают 922 школы. Медицинские пункты открыли в 516 из них, что составляет 56 процентов от общего числа. При этом полностью соответствуют всем санитарным правилам и имеют современное оборудование 354 кабинета. В таких пунктах есть мебель и необходимый запас лекарств. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

Ситуация в сельской местности остается сложной. В Баганском, Барабинском, Здвинском и других районах во многих школах медицинские кабинеты отсутствуют. В этих случаях помощь детям оказывают по договору с ближайшими больницами. Специалисты считают, что это может замедлить работу медиков в экстренных ситуациях.

В среднем школы обеспечены врачами и медсестрами на 90 процентов. В Новосибирске штат заполнен почти полностью, но в отдаленных селах ситуация иная. В 12 школах региона нет ни одного штатного медика. В некоторых учебных заведениях один фельдшер обслуживает до тысячи учеников.

