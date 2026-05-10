Новосибирцев возмутило, что люди перепрыгивали заборы на Большевистской

Новосибирцев возмутило поведение некоторых горожан после праздничного салюта на набережной. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Жителей Новосибирска удивило поведение некоторых горожан после праздничного салюта на Михайловской набережной. Люди, пренебрегая своей безопасностью и ПДД, перебегали улицу Большевистская, перепрыгивая заборы и бросаясь под колеса проезжающего транспорта.

- А это так каждый год? Я просто первый раз вижу людей, которые перепрыгивают через забор и бегут под колеса, - поделилась одна из местных жительниц в соцсети.

Добавим, что в этом году фейерверк на 9 мая запускали на четырех площадках: на площади Ленина за Оперным театром, у Монумента Славы в Ленинском районе, в парке у стадиона «Локомотив» в Первомайском районе и у ТРК «Эдем» в Академгородке. На Михайловской набережной вечером прогремел артиллерийский салют.

