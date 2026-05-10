В Новосибирске отменили рейсы в Сочи и Минеральные воды

Два вылета и два прилета отменили.

В Новосибирске отменили четыре рейса в Сочи и Минеральные воды - туда и обратно. Об этом сообщили на онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево.

- Отменены вылеты «Новосибирск-Сочи» в 22:00 и «Новосибирск-Минеральные воды» в 20:45. Также отменен вылет «Новосибирск-Челябинск» в 03:45. Отменены прилеты «Минеральные воды- Новосибирск» в 10:10 и «Сочи- Новосибирск» в 10:50, - сообщили на онлайн-табло.

Также самолет из Таиланда опоздает на 11 часов и 30 минут. Рейс «Пхукет- Новосибирск» должен был приземлится в 04:10, теперь посадка ожидается в 15:40.

Напомним, рейс из Сочи отменили в аэропорту Новосибирска 9 мая. Самолет авиакомпании S7 должен был прилететь ночью в Толмачево.

