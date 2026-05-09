Терапевт Тен: «Прибавка в весе и отечность указывают на нехватку йода в теле»

К поздним симптомам врач отнесла увеличение щитовидной железы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сонливость и беспричинная прибавка в весе могут указывать на нехватку йода в теле человека. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что к ранним признакам также относятся зябкость и сухая кожа. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Если игнорировать проблему, то можно столкнуться с развитием зоба и отечностью лица. Россия находится в зоне легкого и умеренного йодного дефицита. Сам йод служит строительным материалом для гормонов щитовидной железы — тироксина Т4 и трийодтиронина Т3, которые управляют скоростью обмена веществ и выработкой тепла.

К поздним симптомам врач отнесла увеличение щитовидной железы, отечность лица и век. У детей нехватка йода может вылиться в задержку умственного и физического развития. Среди других ранних признаков медик назвала постоянно холодные руки и ноги, заторможенность, туман в голове, ломкость ногтей и запоры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники