В Бийске трамвай сошел с рельсов и повредил опору ЛЭП

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Бийске на улице Казанцевых трамвай сошел с рельсов и развернулся поперек дороги. По предварительным данным, несколько пассажиров получили легкие травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает издание Amic.ru.
Во время движения вагон резко потерял ход, после чего сошел с путей и развернулся. В результате аварии также повредилась опора линии электропередачи.
На месте происшествия работают аварийные бригады. Специалисты обследуют поврежденный участок. В мэрии уточнили, что если опору придется менять, то восстановительные работы могут занять до шести часов.
