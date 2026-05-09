В Бийске трамвай сошел с рельсов и повредил опору ЛЭП

На месте происшествия работают аварийные бригады.

В Бийске на улице Казанцевых трамвай сошел с рельсов и развернулся поперек дороги. По предварительным данным, несколько пассажиров получили легкие травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает издание Amic.ru.

Во время движения вагон резко потерял ход, после чего сошел с путей и развернулся. В результате аварии также повредилась опора линии электропередачи.

На месте происшествия работают аварийные бригады. Специалисты обследуют поврежденный участок. В мэрии уточнили, что если опору придется менять, то восстановительные работы могут занять до шести часов.

