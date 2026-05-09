В Новосибирске могут снести кафе возле Центрального рынка

Суд решил удовлетворить заявление городских властей.

Новосибирские власти обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием запретить строительные и отделочные работы в пристройке на улице Мичурина, 12б. Информация содержится в картотеке на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В этой пристройке площадью 1807 квадратных метров находится кафе, а также магазин спецодежды. Ответчиками по делу выступают две компании. Истец попросил запретить не только им, но и другим лицам проводить любые стройработы, отделку или перепланировку.

Суд посчитал, что мэрию как распорядителя земельными участками можно восстановить в правах только через снос объекта. Изучив все доказательства, суд решил удовлетворить заявление городских властей о принятии обеспечительных мер. Это определение обжалованию не подлежит.

