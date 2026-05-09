Новосибирская ГАИ выявила 32 нарушителя среди водителей питбайков

Операция получила название «Питбайк». Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске за четыре дня рейдов сотрудники дорожной полиции нашли больше 30 нарушений среди водителей питбайков. Операция получила название «Питбайк». Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Чаще всего инспекторы сталкивались с тем, что люди управляли мототехникой без прав. Также зарегистрировали один случай отказа от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Среди других нарушений оказались перевозка пассажиров с несоблюдением правил, отсутствие страховых полисов ОСАГО и проблемы с регистрацией транспорта.

Особое внимание во время рейдов уделяли подросткам, которые гоняют на питбайках. В ведомстве предупредили родителей, что управление такой техникой требует серьёзных навыков вождения. Любая ошибка на дороге, как отметили в ГУ МВД, может обернуться трагедией.

