Новосибирцы назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Вторым стал фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирска выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне. В опросе участвовали экономически активные горожане. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

Картина Леонида Быкова «В бой идут одни старики» набрала 18% голосов и заняла первое место. Вторым стал фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» с 15% голосов. Третье место досталось ленте Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» — 9% новосибирцев отдали за нее голоса.

Сразу две картины получили по 5% голосов: драма Элема Климова «Иди и смотри» и фильм Владимира Рогового «Офицеры». «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» набрали по 2% голосов.

Еще по 1% горожан назвали самыми любимыми следующие картины: «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли». Пять процентов респондентов ответили, что хороших фильмов о войне много и выделить один невозможно. Еще 3% признались, что не смотрят военные ленты.

У женщин безусловным лидером стал фильм «А зори здесь тихие». Горожанки также чаще других называли ленту «Офицеры». Мужчины же чаще выбирали «Они сражались за Родину», «Освобождение» и «Иди и смотри».

По данным аналитиков онлайн-кинотеатра «КИОН» за период с 27 апреля 2025 года по 27 апреля 2026 года, самыми просматриваемыми картинами стали военные драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Евгением Шириковым, «Молодая гвардия» с Никитой Тезиным и Юрой Борисовым, культовый телефильм «Семнадцать мгновений весны» с Вячеславом Тихоновым, исторический военный детектив «Враг у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским, а также документальный фильм «Победа» про ключевые сражения.

