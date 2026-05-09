Шествие «Бессмертного полка» собрало 75 тысяч жителей Новосибирска

На трибунах парад смотрели ветераны войны.

В центре Новосибирска 9 мая прошло шествие «Бессмертного полка», в котором участвовали 75 тысяч горожан, а парад на площади Ленина собрал 30 тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На трибунах парад смотрели ветераны войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники нацистских концлагерей, а также участники специальной военной операции и члены их семей.

Глава региона Андрей Травников отметил, что, несмотря на прошедшие после Дня Победы десятилетия, россияне и новосибирцы сохраняют ответственное отношение к наследию Победы.

