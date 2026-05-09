В Новосибирском зоопарке ежегодно высаживают 100 деревьев и 500 кустарников

Всероссийский день посадки леса в 2026 году отмечается 9 мая. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило каждый год высаживает на своей территории около 100 деревьев и 500 кустарников. В этой работе участвуют все сотрудники, а также юннаты и волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Всероссийский день посадки леса в 2026 году отмечается 9 мая. Праздник появился в 2011 году, когда ООН объявила Международный год леса. Тогда в России впервые провели масштабную акцию: высадили почти 25 миллионов саженцев на площади более семи тысяч гектаров, а участие приняли около 200 тысяч добровольцев из 60 регионов. Правительство поддержало инициативу, и с тех пор посадка леса стала ежегодной традицией.

Смысл праздника не только в том, чтобы высаживать новые деревья, но и в том, чтобы каждый человек помнил о ценности леса, о проблемах его восстановления и о бережном отношении к этому ресурсу. Узнать, где будут проходить посадки и как стать участником, можно в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в местных администрациях и общественных экологических организациях.

