Роспотребнадзор советует новосибирцам не есть орехи при поллинозе

В них могут быть вещества, которые провоцируют аллергию.

В период цветения деревьев и трав у жителей Новосибирска, склонных к аллергии, могут возникать насморк, затрудненное дыхание, приступы чихания и покраснение глаз. Специалисты напомнили о мерах, которые помогают снизить проявления сезонного поллиноза — аллергической реакции на пыльцу растений. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

Тем, кто заподозрил аллергию у себя или у детей, настоятельно рекомендуют обратиться к врачу. Доктор проведет обследование, определит источники аллергии и назначит нужные препараты.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что начало цветения растений зависит от погоды и каждый год может сдвигаться. Узнавать о концентрации пыльцы в воздухе можно через специальные сайты и мобильные приложения.

Чтобы меньше контактировать с пыльцой, специалисты советуют держать окна закрытыми, реже бывать на улице, фильтровать воздух в помещениях и регулярно делать влажную уборку. После возвращения с улицы важно принять душ и тщательно промыть волосы, потому что на них оседает пыльца.

Также лучше не есть экзотические фрукты, орехи и зелень — в них могут быть вещества, которые провоцируют аллергию. Еще одна рекомендация — ограничить использование косметики с растительными компонентами.

Один из способов избежать обострений поллиноза — уехать в другой климатический пояс на время цветения. А в остальное время года врачи советуют вести активный образ жизни, больше гулять и заниматься спортом, чтобы укрепить иммунитет.

