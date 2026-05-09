Под Новосибирском с 1 мая ищут пропавшую 70-летнюю женщину

При ней была сумка. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Черепановском районе Новосибирской области ищут 70-летнюю женщину, которая пропала 1 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Пропала Казакова Татьяна Ивановна из рабочего поселка Дорогино. В тот день она вышла из дома и не вернулась. Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и карие глаза. На женщине была бежевая кофта, темные штаны и светлые сланцы. При ней была сумка.

Всех, кто знает, где находится Татьяна Ивановна, просят позвонить в службу 112 или на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники