Более 2500 новосибирских легкоатлетов вышли на эстафету памяти Покрышкина

Позже награды разыграли ребята постарше. Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирске 9 мая прошла 79-я эстафета памяти маршала Александра Покрышкина. На старт вышли более 2500 взрослых и детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первыми дистанцию преодолели младшие школьники 2013 года рождения и моложе. Позже награды разыграли ребята постарше, учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты вузов, представители силовых структур, сотрудники предприятий и организаций, любительские команды, а также сборные районов Новосибирска.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов поприветствовал участников и гостей на церемонии открытия. Он отметил, что эстафета стала доброй традицией в День Победы и является данью памяти дедам и прадедам, которые совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны.

В параде участников в качестве почетных гостей приняли участие ветераны спорта. Им вручили цветы и памятные подарки. Для всех собравшихся выступили творческие коллективы. Кульминацией праздника стало дружное исполнение песни «День Победы» вместе с ансамблем музыки для народа «Дружина».

История соревнований началась 6 мая 1945 года. С тех пор каждый год в День Победы тысячи горожан и лучшие легкоатлеты собираются на площади Ленина, чтобы почтить память земляка-героя и всех, кто отдал жизнь за Родину.

