В НОВАТе хранили эвакуированные ценности музеев СССР в годы войны

История НОВАТа хранит немало интересных фактов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В годы Великой Отечественной войны в здании Новосибирского театра оперы и балета хранили эвакуированные культурные ценности из Москвы, Ленинграда и других городов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

История НОВАТа хранит немало интересных фактов. Театр открылся 12 мая 1945 года и стал ровесником Великой Победы. Грандиозное здание начали строить еще в 1930-х годах, к 1940 году основные работы почти завершили, продолжалось строительство сценического комплекса. Театр готовился принять первых зрителей в августе 1941 года, но началась война.

13 июля 1941 года Совет народных комиссаров СССР разрешил эвакуацию из Москвы уникальных произведений искусства. Из столицы вывозили коллекции Государственной Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Музея Нового Западного искусства и Музея Восточных культур.

Уже 21 июля 1941 года с Казанского вокзала Москвы в Новосибирск отправился первый эшелон с экспонатами. Этим же составом привезли коллекцию музыкальных раритетов страны — бесценные инструменты работы Страдивари, Гварнери и Амати. Эти ценности хранились в здании новосибирского театра до 6 ноября 1944 года.

К концу 1941 года в Оперном театре Новосибирска сосредоточили огромное количество художественных и культурных ценностей. Сюда прибыли экспонаты из музеев Ленинграда, Горького, Смоленска, а также произведения из музеев Украины. Экспонаты Государственного этнографического музея Ленинграда и дворцов-музеев города Пушкина сначала отправили в Горький, но из-за налетов вражеской авиации их увезли дальше вглубь страны, и в конце 1942 года они прибыли в Новосибирск.

В ноябре 1942 года в город привезли уцелевшие фрагменты знаменитой севастопольской панорамы. Ее создал Франц Рубо в 1905 году к 50-летию героической обороны Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов. Именно в Новосибирском театре начали реставрационные работы с каждым фрагментом пострадавшего полотна: удаляли пыль, делали растяжку и первичную промывку, закрепляли красочный слой.

