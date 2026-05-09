Депутат Госдумы Игнатов возложил цветы к Вечному огню в Новосибирске

На церемонию пришли тысячи новосибирцев. Фото: правительство Новосибирской области

9 мая на Монументе Славы в Новосибирске прошел торжественно-мемориальный митинг, посвященный Дню Победы. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны у Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На церемонию пришли тысячи новосибирцев. Губернатор Андрей Травников поздравил жителей с праздником и отметил, что в полдень на главном мемориале собираются тысячи людей, а в течение дня их поток не иссякает.

В митинге также приняли участие сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин, депутат Госдумы Виктор Игнатов, митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, а также мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню.

Перед началом церемонии губернатор вместе с горожанами осмотрел экспозицию выставки «Героев родные глаза». Проект запустили по инициативе семей участников специальной военной операции, чтобы сохранить память о земляках, которые до конца исполнили свой воинский долг.

