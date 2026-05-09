В Новосибирске планируют обновить троллейбусный парк на 100%

Власти делают акцент на электротранспорт как на наиболее экологичный и безопасный.

В Новосибирске намерены полностью обновить троллейбусный парк, который сейчас заменен на 80%. Также в планах увеличить долю пассажиропотока муниципального транспорта с 70% до 75%. Об этом сообщили в пресс-службе города. Информация содержится в инвестиционном послании главы города Максима Кудрявцева на 2026 год.

Власти делают акцент на электротранспорт как на наиболее экологичный и безопасный. Троллейбусный парк обновляют совместными усилиями города и области. Перспективная задача – довести этот показатель до 100%. В прошлом году 9 новых вагонов вышли на 13-й маршрут.

Прошлый год стал прорывным для новосибирского метрополитена. Работы велись сразу в нескольких направлениях. Обновили подвижной состав. При поддержке из областного бюджета приобрели пять современных пятивагонных составов «Ермак».

Обустройство остановок – еще одно направление инвестиционной политики города. Для реализации проекта по созданию конечной остановки на улице Учительской подготовили земельный участок. Конкурс планируют объявить во втором квартале 2026 года. Предполагаемый объём инвестиций – 390 миллионов рублей. Здание займет площадь около трех тысяч квадратных метров.

