Около 150 новосибирцев проплыли на сапах по Оби в честь Дня Победы

Подобные заплывы на сапах устраивают каждый год 9 мая. Фото: Евгений Попов

В Новосибирске 9 мая на реке Обь прошел массовый заплыв на сапбордах, собравший около 150 человек. Люди вышли на воду в честь Дня Победы. Об этом сообщили в паблике «СапНовосибирск. Сапсёрфинг на Оби».

Согласно информации организаторов, подобные заплывы на сапах устраивают каждый год 9 мая. В этот раз участники отправились от Европейского берега и двигались до Заельцовского района.

Напомним, что 9 мая 2026 года на площади Ленина в Новосибирске прошёл Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Зрители начали собираться в центре города с раннего утра.

