Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+21°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 10:27

Около 150 новосибирцев проплыли на сапах по Оби в честь Дня Победы

В этот раз участники отправились от Европейского берега
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Подобные заплывы на сапах устраивают каждый год 9 мая. Фото: Евгений Попов

Подобные заплывы на сапах устраивают каждый год 9 мая. Фото: Евгений Попов

В Новосибирске 9 мая на реке Обь прошел массовый заплыв на сапбордах, собравший около 150 человек. Люди вышли на воду в честь Дня Победы. Об этом сообщили в паблике «СапНовосибирск. Сапсёрфинг на Оби».

Согласно информации организаторов, подобные заплывы на сапах устраивают каждый год 9 мая. В этот раз участники отправились от Европейского берега и двигались до Заельцовского района.

Напомним, что 9 мая 2026 года на площади Ленина в Новосибирске прошёл Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Зрители начали собираться в центре города с раннего утра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники