Мэр Максим Кудрявцев возложил цветы к Вечному огню в Новосибирске

Фото: телеграм-канал максима Кудрявцева

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев возложил цветы к Вечному огню на Монументе Славы. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Кудрявцев отметил, что возложение цветов к Вечному огню — это не просто дань традиции, а благодарность тем, кто не вернулся с полей сражений. По его словам, каждый цветок здесь становится символом признания отваги солдат.

Мэр подчеркнул, что сейчас непростое время, и важно помнить: мир, в котором живут люди, достался ценой огромных жертв. Он добавил, что жители обязаны не только хранить эту память, но и передавать её детям, чтобы подвиг героев никогда не стал лишь строчкой в учебниках истории.

Пока жива память, подчеркнул градоначальник, живы и подвиги, и Великая Победа.

