Новосибирский зоопарк призвал горожан наблюдать за перелетными птицами

Сейчас в регионах России проходит Весенняя декада наблюдения за птицами.

Новосибирский зоопарк рассказал жителям города о Всемирном дне перелетных птиц, который отмечают 9 мая. В зоопарке напомнили, что праздник посвящен защите мигрирующих птиц и сохранению мест их гнездования и отдыха.

Специалисты отметили, что сейчас в регионах России проходит Весенняя декада наблюдения за птицами. В начале мая пернатые возвращаются к местам гнездования, создают пары и строят гнезда, поэтому в лесах, парках и дворах особенно хорошо слышно птичье пение.

В зоопарке добавили, что в Новосибирске можно встретить не только воробьев и голубей, но и скворцов, зябликов, трясогузок и грачей. Горожанам посоветовали попробовать себя в любительской орнитологии.

— Увидеть новую птицу, узнать кого-то из пернатых по голосу — это действительно ни с чем не сравнимая радость открытия, — рассказали в зоопарке.

Также в учреждении сообщили, что на территории зоопарка проходят организованные наблюдения за птицами с участием биологов. Участникам выдают бинокли, определители птиц и записи птичьих голосов.

