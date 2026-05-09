Более 2,5 тысячи человек пробежали эстафету Покрышкина в Новосибирске

Эстафета традиционно прошла в День Победы. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске 9 мая прошла городская легкоатлетическая эстафета памяти трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. На старт вышли более 2,5 тысячи человек, сообщили в мэрии города.

Участниками забега стали школьники, воспитанники спортивных школ, студенты колледжей и вузов, участники специальной военной операции, а также команды предприятий и любительские сборные.

Эстафета традиционно проходит в День Победы и считается одним из главных спортивных событий праздничной программы в Новосибирске.

