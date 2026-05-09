Студент из Ганы поучаствовал в праздновании Дня Победы в Новосибирске

Джастин из Гана присоединился к празднованию Дня Победы. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Студент Новосибирский государственный технический университет Джастин из Гана присоединился к празднованию Дня Победы в Новосибирск и рассказал, почему для него важна эта дата.

– Сегодня мы празднуем День Победы, как и вся страна. Для меня это очень важно, так как в этот день мы вспоминаем героев, которые отдали жизнь за защиту этой страны. У нас в Гане есть похожий праздник – День независимости. Его отмечают 7 марта. В этот день мы вспоминаем героев борьбы за независимость от Британии, – сказал Джастин в разговоре с КП-Новосибирск.

Иностранный студент добавил, что считает важным участвовать в таких памятных мероприятиях вместе с жителями России.

