Студент из Ганы поучаствовал в праздновании Дня Победы в Новосибирске

Фото: Никита МАНЬКО.
Студент Новосибирский государственный технический университет Джастин из Гана присоединился к празднованию Дня Победы в Новосибирск и рассказал, почему для него важна эта дата.
– Сегодня мы празднуем День Победы, как и вся страна. Для меня это очень важно, так как в этот день мы вспоминаем героев, которые отдали жизнь за защиту этой страны. У нас в Гане есть похожий праздник – День независимости. Его отмечают 7 марта. В этот день мы вспоминаем героев борьбы за независимость от Британии, – сказал Джастин в разговоре с КП-Новосибирск.
Иностранный студент добавил, что считает важным участвовать в таких памятных мероприятиях вместе с жителями России.
