Пять салютов запустят в Новосибирске в День Победы

В Новосибирске 9 Мая в честь 81-й годовщины Победы запустят пять праздничных салютов. Об этом сообщили городские власти.
Главный артиллерийский салют прогремит на Михайловской набережной в 22:00. Еще четыре районных фейерверка начнутся в 21:50 – на площади Ленина за зданием Оперного театра, у Монумента Славы в Ленинском районе, в парке у стадиона «Локомотив» в Первомайском районе и у ТРК «Эдем» в Академгородке.
После завершения праздничных шоу для горожан пустят дополнительный общественный транспорт, чтобы развезти всех по домам.
