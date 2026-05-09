Мэр Кудрявцев прошел в Бессмертном полку в Новосибирске 9 мая

В Новосибирске мэр Максим Кудрявцев вместе с жителями города принял участие в шествии Бессмертного полка, которое прошло 9 мая в День Победы.

Глава города рассказал, что в его семье хранят память о деде Максиме Георгиевиче Кудрявцеве, который служил на Краснознаменном Балтийском флоте, участвовал в обороне Ленинграда и был награжден медалями за отвагу и оборону города.

По словам мэра, акция Бессмертный полк имеет большое значение, потому что объединяет людей разных поколений и сохраняет память о героях Великой Отечественной войны.

