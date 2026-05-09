В Новосибирске зацвела черемуха к 9 мая

Белые соцветия появились на улицах города. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В Новосибирске к 9 мая начала цвести черемуха — первые цветы жители заметили еще 7 числа. Белые соцветия появились на улицах города как раз в период праздничных дней, когда столица Сибири отмечает День Победы.

Читательница КП-Новосибирск поделилась наблюдениями.

— У нас во дворе черемуха уже вся в цвету, такая красота, — рассказала одна из читательниц.

Биологи отмечают, что сроки цветения черемухи могут немного смещаться в зависимости от температуры апреля и начала мая, но для Сибири это по-прежнему один из самых узнаваемых природных «сигналов» весны.

