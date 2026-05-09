На Урале пожарные спасли мальчика на плоту посреди пруда

Юный рыбак не пострадал. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области пожарные спасли восьмилетнего мальчика, который оказался на плоту далеко от берега Баранчинского пруда. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан», со ссылкой на в пресс-службу регионального МЧС.

Сигнал о том, что ребенок не может вернуться на сушу, поступил в 77-ю пожарно-спасательную часть. Дежурный караул оперативно выехал на место. Сотрудники МЧС доплыли до школьника, посадили его в лодку и доставили на берег.

Как уточнили в ведомстве, юный рыбак не пострадал и чувствует себя нормально.

