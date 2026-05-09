«Бессмертный полк» на сапбордах прошел в Новосибирске 9 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске 9 мая прошло не только традиционное шествие «Бессмертного полка», но еще и заплыв на сапах с фотографиями ветеранов. Об этом рассказал организатор в телеграм-канале «Сап-канал СапНовосибирск».
- В этот день мы почтим память наших предков и проведем этот светлый праздник в кругу единомышленников, на сапах, на Оби. Это уже традиция. С 2020 года я организую это мероприятие, а в 2026-м мы стали официальной частью «Бессмертного полка», - поделился организатор заплыва.
Он повез на сапе портрет своего прадеда, трижды героя Великой Отечественной войны.
