«Бессмертный полк» на сапбордах прошел в Новосибирске 9 мая

В Новосибирске провели «Бессмертный полк» на сапбордах.

В Новосибирске 9 мая прошло не только традиционное шествие «Бессмертного полка», но еще и заплыв на сапах с фотографиями ветеранов. Об этом рассказал организатор в телеграм-канале «Сап-канал СапНовосибирск».

- В этот день мы почтим память наших предков и проведем этот светлый праздник в кругу единомышленников, на сапах, на Оби. Это уже традиция. С 2020 года я организую это мероприятие, а в 2026-м мы стали официальной частью «Бессмертного полка», - поделился организатор заплыва.

Он повез на сапе портрет своего прадеда, трижды героя Великой Отечественной войны.

