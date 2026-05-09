Количество детей-сирот в Новосибирской области сократилось на 6% за год

В Новосибирской области в 2025 году насчитывалось более 7,5 тысячи детей-сирот. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Новосибирской области по итогам 2025 года количество детей-сирот и детей без попечения родителей составило 7 528 человек. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Такая положительная тенденция сохраняется уже несколько лет. Об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко.

Большинство детей, а именно 7 061 человек, жили в приемных семьях или под опекой. В государственных организациях для сирот сейчас находились 383 воспитанника. При этом за прошлый год 12 детей смогли вернуться к родным родителям, а 67 ребят нашли новые приемные семьи.

Службы опеки активно работали с родителями, чтобы помочь им справиться с социальными трудностями. В 2025 году профилактическую помощь получили 848 семей. Количество тех, кто находится в социально опасном положении, снизилось до 416. На профилактический учет за год поставили 374 семьи. Это позволило многим родителям сохранить право на воспитание детей.

Важным результатом стало возвращение детей в родные дома из центров круглосуточного пребывания. За год 1 270 ребят снова стали жить со своими кровными родителями. Общее число детей в таких стационарах сократилось до 1 721 человека.

Специалисты продолжают сопровождать более тысячи замещающих семей. Это помогает им в воспитании и предотвращает отказы от опеки. За прошлый год по инициативе опекунов в учреждения вернулись 53 ребенка, что также меньше показателей прошлых лет.

