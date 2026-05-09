НовостиОбщество9 мая 2026 3:47

Новосибирцы примут участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

Также акция проходит в привычном формате
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Новосибирске бессмертный полк проходит в двух форматах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 9 мая «Бессмертный полк» проходит в двух форматах: онлайн и привычном шествии. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Участники «Бессмертного полка» начали собираться в девять часов утра на Красном проспекте у часовни Николая Чудотворца. Оттуда они пойдут по четной стороне Красного проспекта до Дома офицеров. Во главе колонны будет духовой оркестр, представители поискового движения и национальная колонна.

Для тех, кто не сможет посетить центр города, но хочет увидеть шествие «Бессмертного полка», предусмотрены трансляции на сайте интернет-трансляций Новосибирска, а также на телеканале ОТС.

Еще сегодня проходит «Бессмертный полк онлайн». Все желающие на одноименном сайте могли подать заявки на участие, загрузив снимок и биографию труженика тыла либо участника Великой Отечественной войны. Кстати, сейчас на платформе насчитывается более 1 млн имен.

