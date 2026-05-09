В Новосибирской области в День Победы действует штормовое предупреждение

В Новосибирской области на День Победы объявили штормовое предупреждение. Связано оно с высокой пожароопасностью, которая сохраняется на большей части территории. При этом по югу местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Предупреждение действует до 10 мая. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Кроме того, в регионе штормовое предупреждение действует в связи с подъемом уровня воды в реке Омь до опасных отметок. Из-за этого возможно затопление прибрежных районов Куйбышева, а также сел Абрамово и Помельцево. Это предупреждение действует до 12 мая.

Стоит отметить, что в течение дня по северо-западу области начнется похолодание. Температура там днем не превысит +16…+20 градусов. В большинстве районов возможны грозовые дожди. Ветер при грозах будет усиливаться до 16 метров в секунду.

