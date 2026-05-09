В Новосибирске вспомнили речь Сталина о Победе над Германией

Сталин назвал 9 мая историческим днем окончательного разгрома Германии.

В День Победы в Новосибирске вспомнили историческое обращение председателя Совета народных комиссаров СССР Иосифа Сталина, прозвучавшее 9 мая 1945 года после окончания Великой Отечественной войны.

В тот день жители Москвы начали собираться на Красной площади еще глубокой ночью — сразу после того, как по радио сообщили о Победе над фашистской Германией. К середине дня в центре столицы собрались тысячи людей, а по радио ко всему советскому народу обратился Сталин.

В своей речи он объявил о безоговорочной капитуляции Германии и подчеркнул, что Красная Армия вместе с союзными войсками добилась полного разгрома противника.

— Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию, — заявил Сталин.

Он также напомнил, что предварительный протокол капитуляции был подписан 7 мая в Реймсе, а окончательный акт — 8 мая. При этом советское руководство до последнего не доверяло заявлениям немецкого командования, поскольку отдельные группы войск продолжали сопротивление.

Сталин назвал 9 мая историческим днем окончательного разгрома Германии и отметил, что все жертвы, страдания и напряженный труд советского народа не были напрасными.

После обращения Сталин объявил о завершении Великой Отечественной войны и начале мирного периода в Европе.

