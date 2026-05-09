Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днем Победы

Также глава региона пожелал жителям Новосибирской области здоровья, благополучия и бодрости духа. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил ветеранов, тружеников тыла и жителей региона с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В своем обращении глава региона отметил, что подвиг поколения победителей навсегда останется символом мужества, силы духа и самоотверженности народа.

— Сегодня мы с глубокой признательностью и огромным уважением склоняем головы перед подвигом тех, кто в суровые годы войны защищал нашу Родину, отстаивал право на мирное будущее. Их мужество, самоотверженность и героизм навсегда вошли в нашу историю, стали источником гордости и вдохновения, — подчеркнул губернатор.

Андрей Травников добавил, что День Победы остается священным праздником для всей страны и вдохновляет россиян сохранять единство и верность Родине.

Также губернатор провел параллель между поколением фронтовиков и современными военнослужащими, которые, по его словам, сегодня защищают будущее страны.

В завершение обращения глава региона пожелал жителям Новосибирской области здоровья, благополучия и бодрости духа.

— С Днем Великой Победы! — обратился губернатор к землякам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX