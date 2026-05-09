Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей с Днем Победы

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей города с 9 Мая.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей города с 9 Мая и напомнил о вкладе сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне.

В своем обращении глава города отметил, что 9 мая 1945 года стало символом мужества и единства народов СССР. По словам Кудрявцева, в Год единства народов России особенно важно помнить, что Победа была общей для всех республик страны.

Также мэр подчеркнул, что Новосибирск внес огромный вклад в Победу и заслуженно носит звание Города трудовой доблести. В годы войны из города на фронт отправляли технику, оружие, продовольствие и амуницию, формировали сибирские дивизии, размещали госпитали и принимали эвакуированных.

— Для нас 9 мая — навсегда День Великой Победы. Мы отдаём дань уважения ветеранам и труженикам тыла. Их стойкость остаётся примером для нынешних защитников Отечества и будущих поколений, — написал Максим Кудрявцев.

