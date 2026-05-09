Жительница Барнаула стала прообразом «Родины-матери»

Уроженка Алтая позировала скульптору с деревянной линейкой в руке. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уроженка Алтайского края Анастасия Пешкова была одной из моделей для знаменитого монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Анастасия Пешкова родилась в селе Усть-Мосиха, а позже вместе с семьей переехала в Барнаул. После окончания педагогического училища девушка поступила в московский пединститут, где познакомилась со скульптором Евгением Вучетичем.

По данным издания, несколько месяцев девушка позировала мастеру: стояла с поднятой рукой и держала длинную деревянную линейку. В итоге именно ее образ лег в основу 85-метрового памятника «Родина-мать зовет!», а черты лица использовали для монумента «Скорбь матери».

Сама Анастасия Пешкова узнала себя в скульптуре только после открытия мемориала в 1967 году. Долгое время она никому об этом не рассказывала. Позже женщина работала учителем в Монголии и Москве, а в 1995 году вернулась в Барнаул.

