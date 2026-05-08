В Новосибирской области пропала 31-летняя женщина с тату на руке

В Новосибирской области пропала 31-летняя жительница Тогучина Виктория Корбылева. Ее местонахождение неизвестно с 6 мая. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
- Рост составляет 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы каштанового цвета, карие глаза. Имеется татуировка на руке, - говорится в ориентировке.
В день пропажи на сибирячке была синяя джинсовая куртка, черные джинсы, серые кроссовки. Также с собой у нее была бежевая сумка.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом в службу 112 или по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52.
