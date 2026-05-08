Средняя зарплата в Новосибирской области выросла до 89,3 тысячи рублей

Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 11,2 процента в начале 2026 года.

В январе-феврале 2026 года среднемесячная зарплата в Новосибирской области составила 89 305 рублей. По сравнению с тем же периодом 2025 года она выросла на 11,2 процента. С учетом инфляции реальные доходы увеличились до 105 процентов от уровня прошлого года. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

Суммарная задолженность по зарплатам к концу марта 2026 года достигла 33 млн рублей. Это на 31,8 процента больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Из этой суммы 2,7 млн рублей (8,3 процента) — долги из-за задержек бюджетных выплат.

На каждого работника, перед которым есть долги по зарплате, приходится в среднем 195,5 тысячи рублей. Всего таких сотрудников — 169 человек.

