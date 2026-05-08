В Новосибирской области нехватка кадров сохраняется в медицине и фармацевтике

В Новосибирской области выросло число вакансий.

В Новосибирской области число вакансий на рынке труда в апреле выросло на 3% по сравнению с мартом. Всего работодатели открыли 19,6 тысячи предложений. При этом количество резюме, наоборот, снизилось на 7%. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Из-за того что работодатели стали активнее, а соискатели – менее активными, впервые в 2026 году снизился индекс соотношения спроса и предложения. В апреле на одну вакансию приходилось 12,1 резюме, что на 1,4 пункта меньше, чем месяцем ранее. В целом по региону кандидатов достаточно, нехватку кадров испытывают только в сфере «Медицина и фармацевтика» – там на одну вакансию приходится лишь 2,8 резюме при норме от 4.

Что касается вакансий, то их число выросло в 16 из 28 профессиональных областей. Больше всего новых предложений появилось в сферах «Страхование» (+24%), «Безопасность» (+17%) и «Добыча сырья» (+14%). Также заметно прибавили «Автомобильный бизнес», «Сельское хозяйство» и «Рабочий персонал» – в каждой из этих сфер рост составил 11%.

Самыми востребованными направлениями по общему числу вакансий стали «Рабочий персонал» (21% от всех предложений), «Продажи» (18%) и «Производство» (18%). Далее идут «Строительство» (17%) и «Транспорт» (14%).

Активность соискателей снизилась во всех анализируемых сферах. Наибольшее падение показали «Спорт и фитнес» (-13%), «Автомобильный бизнес» (-9%) и «Розничная торговля» (-9%).

