В Новосибирской области жара сменится дождями с грозами и ветром до 23 м/с

В Новосибирской области ожидается ухудшение погоды с 10 мая.

В Новосибирскую область приходит мощный Арало-Каспийский циклон. 9 и 10 мая он будет смещаться на северо-восток и изменит погоду в регионе. Так, в субботу Новосибирская область окажется в теплом секторе циклона. Воздух прогреется до +22…+28 градусов. Однако уже днем по северо-западу области начнет холодать — там температура не превысит +16…+20 градусов. Пройдут кратковременные грозовые дожди, а ветер при грозах усилится до 16 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирске в первую половину дня 9 мая осадков не ожидается. А во второй половине возможен кратковременный дождь с грозой. Температура составит +23…+25 градусов.

В воскресенье, 10 мая, через всю область пройдет холодный атмосферный фронт. Похолодает, сохранятся дожди с грозами. Ветер усилится ночью до 16 м/с, днем — до 23 м/с. Дневная температура опустится до +9…+14 градусов, лишь на юго-востоке области еще будет тепло — до +23 градусов.

В понедельник, 11 мая, в тылу циклона давление начнет расти, осадки постепенно прекратятся. Но на севере области возможен небольшой мокрый снег. Ночью температура составит от 0 до +5 градусов, на севере местами до -5. Днем воздух не прогреется выше +5…+10 градусов.

Добавим, что на большей части территории сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса, а на юге — чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Штормовое предупреждение действует до 10 мая.

