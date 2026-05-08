В Центральном парке Новосибирска открыли светомузыкальный фонтан. Его запуск приурочили к празднованию Дня Победы. Об этом рассказал Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.
На открытии выступил военный оркестр Новосибирского высшего военного командного училища. Оркестр исполнил песни военных лет.
Этот и другие городские фонтаны будут работать до 1 октября. График работы: в Первомайском сквере — с 8 утра до 10 вечера, на остальных площадках — с 10 утра до 10 вечера.
- Приглашаю новосибирцев провести праздничные выходные в парках и скверах города, - добавил глава города.
