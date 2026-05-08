В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за шелкопряда

В лесах двух районов Новосибирской области возникла угроза распространения непарного шелкопряда. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения непарного шелкопряда. Постановление подписал глава региона Андрей Травников. Режим начал действовать с 6 мая. Соответствующий документ размещен на сайте регионального правительства.

Зоной возможной чрезвычайной ситуации определили Коченевский и Ордынский районы. Власти опасаются резкого увеличения численности вредителя, что может повредить лесные насаждения. Чтобы этого не допустить, министерству природных ресурсов и экологии поручили организовать уничтожение или подавление численности шелкопряда на землях лесного фонда в этих районах.

Западно-Сибирскому управлению гидрометслужбы рекомендовали ежедневно передавать прогноз погоды в указанные территории. Главам Коченевского и Ордынского районов также дали рекомендации: ввести повышенную готовность на местах, подготовить силы и средства, оповестить население и назначить ответственных за профилактические работы. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя губернатора Олега Клемешова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX