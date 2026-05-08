Власти опровергли информацию о ящуре в Новосибирской области

В интернете появилось фото, которое выдали за результат лабораторных исследований на ящур в Новосибирской области. В региональном управлении ветеринарии заявили, что это фейк.
Начальник управления Алексей Магеров пояснил, что распространяемые материалы не являются официальными документами. Они не подтверждены уполномоченными органами и не имеют признаков надлежащего оформления. Поэтому их нельзя считать достоверными.
Авторы фейка утверждали, что снимок сделали при ознакомлении с судебным делом. В ведомстве подчеркнули: судебная система строго контролирует доступ к материалам дел. Ознакомление проходит только по закону, в специальных условиях и под надзором ответственных лиц.
