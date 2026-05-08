Бум на вторичное жилье ожидают в Новосибирске после снижения ставки

Эксперт Ахметов заявил о возможном перераспределении спроса на рынке недвижимости Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После снижения ключевой ставки Центробанком до 14,5% в Новосибирске может вырасти интерес к вторичному жилью. Об этом Om1 Новосибирск рассказал руководитель направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» в Авито Недвижимость Артур Ахметов.

По словам эксперта, снижение ставки на 0,5 процентного пункта приведет к постепенному удешевлению рыночной ипотеки. На этом фоне часть покупателей может отказаться от новостроек в пользу готового жилья, особенно если они не подходят под условия льготных программ.

Эксперты считают, что особенно востребованной может стать так называемая «новая вторичка» — недавно построенные дома, где уже можно сразу заселиться. Такое жилье обычно дешевле новостроек на 15–30%.

Кроме того, после снижения ключевой ставки уменьшился и ежемесячный ипотечный платеж. Если раньше минимальная ставка по ипотеке составляла 16,9% при первоначальном взносе 20%, то теперь платеж снизился примерно на 2,6% — до 79,6 тысячи рублей в месяц. Это делает кредиты более доступными для покупателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX