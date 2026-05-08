Инфекционисты исключили угрозу пандемии из-за новых случаев хантавируса

Специалисты исключили угрозу пандемии из-за новых случаев хантавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На круизном лайнере MV Hondius, который шел из Аргентины в Кабо-Верде, три человека погибли от вспышки хантавируса. Данная инфекция вызывает заболевание, которое называют геморрагической лихорадкой с почечным синдромом или мышиной лихорадкой. Главным источником заражения являются грызуны. Об этом пишет NewsNN.

Инфекционист Виктор Краснов рассказал, что чаще всего люди заболевают после вдыхания пыли с частицами помета грызунов. Такое часто случается весной во время уборки на дачах. Также опасно пить воду из лесных родников, если к ним имеют доступ животные.

Стоит отметить, что в России летальные исходы бывают редко, но заболевание обычно протекает в тяжелой форме и требует госпитализации.

Специалисты отмечают, что обычные штаммы вируса не передаются от человека к человеку. Исключение составляет штамм Андес, который зафиксировали в других странах. Для его передачи нужен очень близкий контакт, поэтому риск мировой пандемии отсутствует. Тем не менее локальные вспышки представляют серьезную угрозу. Врачи рекомендуют использовать маски при работе в пыльных помещениях и пить только проверенную воду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX