Агроном Ганичкина: «Лучшее, что можно сделать от черемуховых холодов, — это укрытие»

Дачникам рассказали, как спасти растения от черемуховых холодов

Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина посоветовала укрывать саженцы нетканым белым материалом во время черемуховых холодов. По словам эксперта, это самый надежный способ защитить растения от заморозков, сообщает «Абзац».

— Самое лучшее, что можно сделать, – укрывание. Дымление, опрыскивание – ерунда! У огородников, как я знаю, столько нетканого материала белого и пленки – их можно набросить. Это самое надежное, эффективное средство без лишних затрат, — объяснила Ганичкина.

Эксперт отметила, что опрыскивание требует постоянной работы в течение всего заморозка и не всегда помогает сохранить цветущие культуры. Особенно это касается яблонь, вишни и сливы, которые уже начали цвести.

Также агроном дала советы по подготовке почвы перед посадкой. Она рекомендовала тщательно перекопать землю, добавить удобрения и пролить лунки горячей водой температурой около 70–80 градусов. По словам специалиста, вместе с укрывным материалом это поможет создать эффект бани и защитить теплолюбивые растения от холода.

Дополнительно после посадки растения можно полить теплой водой около 45 градусов, а сверху установить дуги и накрыть грядки укрывным материалом.

